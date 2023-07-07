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01:55 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский заявил, что Украину не пускают в НАТО из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может стать членом НАТО из-за того, что ряд государств боится Россию. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает украинский телеканал «Рада».

Источник: Reuters

«Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — заявил Зеленский.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. Жовква отметил, что Болгария, важный партнер Украины в Черноморском регионе, стала 22-й страной, с которой Киев формализовал поддержку членства страны в НАТО.

Отмечается, что документ удостоверяет то, что болгарская сторона поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только позволят условия.

До этого сообщалось, что Зеленский должен прибыть с визитом в Стамбул в пятницу по приглашению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Арсений Рогозянский

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