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04:25 (мск), источник: РБК

Президент Болгарии отказался передавать вооружение Украине

Румен Радев обосновал отказ передавать Киеву оружие желанием не ослабевать обороноспособность болгарской армии. Владимир Зеленский заявил, что уважает такое решение.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Глава республики заявил об этом в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает газета «24 часа».

Зеленский спросил Радева: «Вы не поддерживаете [передачу] оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» Радев ответил, что выступает против передачи оружия и боеприпасов из резервов болгарской армии поскольку на нем, как главнокомандующем, «лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала».

Он добавил, что «у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению».

Болгарский президент при этом подчеркнул солидарность с народом Украины. «Уже в первый день я осудил агрессию против вашей страны. В первые месяцы Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства», — напомнил он.

Зеленский в ходе переговоров поблагодарил своего болгарского коллегу за подписание деклараций в сфере энергетики. Позже на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Николаем Денковым украинский президент заявил, что Радев считает поставки вооружения эскалацией.

«Он [президент Болгарии] считает — нет, это эскалация давать Украине помощь. А я считаю, что это защита. Это совершенно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что не будет критиковать болгарского коллегу за такое решение, поскольку уважает Болгарию и ее выбор.

Украинский президент приехал в Болгарию по приглашению правительства республики. В Софии стороны подписали Декларацию о евроатлантической интеграции Украины: Болгария, согласно документу, обязалась оказывать Киеву политическую поддержку в вопросе вступления в НАТО.

Яна Ломакина

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