Ученые: одна бессонная ночь может помочь побороть депрессию Как минимум может улучшиться настроение.
Фоторепортажи
17Разрушение Каховской ГЭС
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
07:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Антонов: Пентагон пытается отвлечь внимание от своих нарушений заявлениями о действиях российских летчиков в Сирии

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Пентагон пытается отвлечь внимание от ежедневных нарушений со стороны США правил безопасности полетов в небе Сирии заявлениями о действиях российских летчиков в этой стране.

Источник: РИА "Новости"

«Полагаем, что регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе», — сказал Анатолий Антонов в комментарии для СМИ (цитата по сайту посольства).

Антонов также заявил, что американские военные находятся в Сирии «вопреки нормам международного права». «По сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач», — сказал он. По его словам, деятельность США в Сирии негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на ВВС США написал, что российские летчики проводили небезопасные маневры против беспилотников США. Как писал телеканал, один из самолетов России «начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником».

В свою очередь Минобороны России за июнь зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции, заявили в ведомстве. Ведомство утверждает, что число нарушений протоколов деконфликтации существенно выросло по сравнению с прошлым годом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Cтало известно сколько тратила сеть «Вкусно и точка» во время простоя
Акинфеев на грани очередного вечного рекорда. Подробности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия