16:37 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД Германии назвала Россию угрозой для мира и Европы
Анналена Бербок считает, что Запад должен выстраивать систему безопасности, направленную против РФ.
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ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Западные страны должны выстраивать систему безопасности, направленную против России. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для британской газеты The Guardian.
По ее словам, в обозримом будущем Россия «останется угрозой миру и безопасности на континенте». «Мы должны выстраивать нашу систему безопасности против России, а не вместе с ней», — заявила дипломат.
В связи с этим Германия активизировала усилия по выполнению обязательств перед НАТО, по укреплению военного потенциала вооруженных сил за счет беспрецедентного займа в €100 млрд, пояснила министр. В рамках этого политического курса также осуществляется строительство «геополитического Европейского союза, который открывает свои двери для новых членов, таких как Украина, Молдавия, западные балканские страны и, в долгосрочной перспективе, Грузия», говорится в статье.
По словам немецкого политика, ФРГ на протяжении десятилетий придерживалась так называемой дипломатии чековых книжек, в соответствии с которой конфликты решались преимущественно за счет «наших денег, а не наших солдат». События на Украине, как уточняет Бербок, коренным образом повлияли на восприятие угроз немецкой безопасности.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет ни для кого угрозу, но при необходимости принимает меры по обеспечению своей безопасности.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов. По его словам, «в результате проверке на прочность подвергаются механизмы безопасности и форматы сотрудничества, создававшиеся десятилетиями, обостряются замороженные межгосударственные противоречия, возрастает вероятность перерастания локальных кризисов в крупномасштабные конфликты».