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18:29 (мск), источник: ТАСС

МИД Франции считает, что в ЕС не должны комментировать работу французской полиции

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее заявил об обеспокоенности «крайне высоким уровнем насилия» в стране.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Комментарии еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса по поводу работы французской полиции неуместны. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter написала госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

«Ни Дидье Рейндерс, ни Европейская комиссия не должны комментировать, как Франция управляет своими полицейскими силами», — отметила она.

Ранее Рейндерс перед публикацией Еврокомиссией ежегодного доклада о верховенстве права на территории Евросоюза заявил об обеспокоенности «крайне высоким уровнем насилия» во Франции. В эфире радио RTBF он также призвал французские власти задуматься об организации деятельности по поддержанию порядка, заявив, что «иногда поведение ряда полицейских представляет проблему».

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