Антонов назвал жестом отчаяния поставку американских кассетных боеприпасов Украине

«Кассетные боеприпасы — это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия. Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства», — сказал он.
Дипломат не сомневается, что, продолжая поднимать ставки в конфликте на Украине, Вашингтон приближает человечество к мировому конфликту. «Нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне. Соединенные Штаты настолько одержимы идеей нанесения России поражения, что не осознают тяжести своих поступков. Ведут дело лишь к увеличению числа жертв и продлевают агонию киевского режима», — отметил он.
Посол РФ подчеркнул, что в Вашингтоне закрыли глаза на жертвы среди мирного населения, не придали значения «озабоченности генерального секретаря ООН» Антониу Гутерриша и проигнорировали негативное мнение своих союзников.
«Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Администрация полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями. Закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения. Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», — указал Антонов.
Он убежден, что накачка Украины западным оружием не сможет повлиять на достижение целей СВО, «которая направлена на искоренение угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм».
Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.
По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.