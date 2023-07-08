11:30 (мск), источник: Коммерсантъ
NYT: США и Россия обсуждают обмен заключенными, в том числе журналиста Эвана Гершковича
Американский чиновник подтвердил в разговоре с журналистом The New York Times, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Четыре дня назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что у Москвы сохраняются контакты с США по поводу обмена заключенными. Имена потенциально подлежащих обмену он не назвал.