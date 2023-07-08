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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нейтральный статус Украины остался одним из требований России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов.

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«Нейтральный статус Украины был одним из требований, на которых настаивала российская сторона на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. Позиция эта не изменилась», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что в России внимательно следили за ходом переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с Зеленским, в том числе в части украинского конфликта.

«Их итоги предстоит еще обсудить и анализировать после получения более детальной информации», — добавил Слуцкий.

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