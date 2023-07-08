Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов.
«Нейтральный статус Украины был одним из требований, на которых настаивала российская сторона на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. Позиция эта не изменилась», — сказал он.
Парламентарий также отметил, что в России внимательно следили за ходом переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с Зеленским, в том числе в части украинского конфликта.
«Их итоги предстоит еще обсудить и анализировать после получения более детальной информации», — добавил Слуцкий.