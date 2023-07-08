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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму подадут второй иск к Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, что ущерб может превысить триллион рублей.

«Второй иск будет связан с энергетической блокадой. Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание», — сказал Константинов.

По его словам, подсчитать ущерб, нанесенный Крыму энергетической и банковской блокадами, — проще.

«По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в том числе, — затраты на строительство энергомоста, расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения и так далее», — подчеркнул глава парламента.

При этом Константинов подчеркнул, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины.

«Но возникает вопрос: почему Россия должна была строить энергетический мост? Разве Украина выстраивала прежнюю систему снабжения энергией Крыма? Нет, это было сделано в период Советского Союза. Тогда какое право преступный режим, засевший в Киеве после государственного переворота 2014 года, имел на то, чтобы эту систему разрушать?», — подчеркнул глава парламента.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года.

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