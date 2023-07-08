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14:43 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«“На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке.

Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки. В районе Михайловки они уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на этом направлении составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американских САУ М109 Paladin и гаубица Д-30.

Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку украинских войск в районе Торского, поразила скопления живой силы и техники, пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а также разбила три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Там противник потерял более 60 бойцов, три бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком группировка «Восток» также отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсионно-разведывательную группу. А на Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника, отразили две разведки боем и ликвидировали еще одну ДРГ.

ВСУ потеряли на этих направлениях свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу Cezar французского производства и американскую артсистему М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и САУ «Гвоздика». В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику противника, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 126 районах, а также уничтожили базу горючего в Запорожье. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 17 беспилотников.

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