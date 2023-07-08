Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

«“На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки. В районе Михайловки они уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника на этом направлении составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американских САУ М109 Paladin и гаубица Д-30.
Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку украинских войск в районе Торского, поразила скопления живой силы и техники, пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а также разбила три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Там противник потерял более 60 бойцов, три бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком группировка «Восток» также отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсионно-разведывательную группу. А на Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника, отразили две разведки боем и ликвидировали еще одну ДРГ.
ВСУ потеряли на этих направлениях свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу Cezar французского производства и американскую артсистему М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и САУ «Гвоздика». В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Купянское и Херсонское направления
На Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику противника, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 126 районах, а также уничтожили базу горючего в Запорожье. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 17 беспилотников.