Российские войска отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Об этом журналистам 8 июля доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка ДНР поражены скопления живой силы и техники противника.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30», — добавил представитель оборонного ведомства.
В заключение он сообщил, что в районах населенных пунктов Новолюбовка ЛНР и Серебрянка ДНР российские военные поразили три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
Днем ранее, 7 июля, сообщалось, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Они нанесли удары по живой силе и военной технике противника и предотвратили попытку продвижения ВСУ на указанном участке линии боевого соприкосновения.