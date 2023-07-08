Медведев: натовская перспектива для Киева грозит третьей мировой войной

Байден заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО. Он также сказал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции.
«Затем, правда, он позорно бежал из Афганистана. Потом, чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны. Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные бомбы и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Замруководителя Совбеза России задался вопросом, зачем Байден это делает.
«Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша», — заявил Медведев. «Можно сказать и то, что он больной старик, пребывающий в тугой деменции. Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев. А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…», — заключил он.