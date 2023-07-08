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16:41 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в августе

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в августе.

Источник: © РИА Новости

Накануне после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером в ближайший месяц-два.

«Вчера мы принимали президента Украины Зеленского, а в августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года», — заявил Эрдоган, выступая в субботу на митинге в Байбурте.

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