16:41 (мск), источник: © РИА Новости
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в августе
АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в августе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Накануне после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером в ближайший месяц-два.
«Вчера мы принимали президента Украины Зеленского, а в августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года», — заявил Эрдоган, выступая в субботу на митинге в Байбурте.