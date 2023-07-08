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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В России отреагировали на возвращение командиров «Азова» из Турции на Украину

Возвращение экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко и Святослав Паламара нарушает все договоренности.

Источник: Reuters

На их возвращение из Турции на Украину отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии NEWS.ru.

Он подчеркнул, что договоренности между серьезными политиками должны соблюдаться. «Это нарушение всех договоренностей. Никому верить нельзя. Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях», — сказал сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулся ряд военных, освобожденных в прошлом году и находившихся в Турции, в числе которых есть экс-командиры «Азова». Кроме Прокопенко и Паламара на Украину возвращается экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский.

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