В Хакасии обнаружили курган с колесничим бронзового века Археологи рассказали про необычное захоронение бронзового века.
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
20:27 (мск), источник: © РИА Новости

Кремль связал передачу главарей «Азова»* Киеву с провалами контрнаступления

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Решение Анкары выдать Киеву главарей «Азова»* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Это решение выдать главарей “Азова”* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — сказал Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию.

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные — военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка «Азов “*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что “азовцы”* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления
Бербок сделала дерзкое заявление о России и Путине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта