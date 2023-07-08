Кремль связал передачу главарей «Азова»* Киеву с провалами контрнаступления

«Это решение выдать главарей “Азова”* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — сказал Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные — военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка «Азов “*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что “азовцы”* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
* Запрещенная в России террористическая организация.