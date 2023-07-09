Министр финансов США заявила об укреплении отношений Вашингтона и Пекина

«В целом я думаю, что мои двусторонние встречи, которые длились в общей сложности около 10 часов в течение двух дней, стали шагом вперед в наших усилиях по укреплению отношений между США и Китаем», — отметила она. По мнению министра, в результате переговоров двусторонние отношения сейчас находятся «на более прочной основе».
Руководитель американского министерства добавила, что Вашингтон и Пекин «обязаны ответственно управлять [двусторонними] отношениями», несмотря на «серьезные разногласия» между двумя странами.
«Обе страны обязаны ответственно управлять этими отношениями: найти способ жить вместе и вместе добиваться глобального процветания», — подчеркнула Йеллен. Министр подчеркнула «жизненно важное» значение двусторонних контактов на высоком уровне.
По ее мнению, у Китая и США есть существенные разногласия, о которых нужно говорить «четко и прямо».
Она подчеркнула, что двусторонние встречи ее делегации с китайскими должностными лицами высокого ранга были «прямыми, содержательными и продуктивными», помогли стабилизировать двусторонние отношения.
«Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет построить устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая», — заявила Йеллен. Она напомнила, что ее визит был направлен на установление и углубление связей с ее китайскими коллегами, а также снижение риска недопонимания и развитие сотрудничества в таких областях, как борьба с изменением климата и проблемы долгового бремени.
Она подтвердила, что Вашингтон не стремится в полной мере отстраниться от экономики Китая, добавив, что это было бы «катастрофично для обеих стран и дестабилизирующе для всего мира».
Министр добавила, что Соединенные Штаты хотят видеть «открытую, свободную и справедливую экономику», а не ту, которая якобы заставляет страны принимать чью-либо сторону.
Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, покинет Китай 9 июля. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не планировалась.