Что предложат страны НАТО Украине на саммите в Вильнюсе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 июля сообщил в социальных сетях, что «несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы». «По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат», — написал он.
Но вот по поводу главного требования Киева — приглашения в сам альянс — ясности нет, признал Кулеба. Работа над формулировками, по его словам, будет продолжаться до последней минуты утверждения декларации саммита.
При этом Зеленский сказал 4 июля CNN, что осознает невозможность принятия Украины в НАТО до окончания боевых действий.
Чуть больше деталей раскрывают представители альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля на пресс-конференции рассказал, в чем именно может заключаться сближение. Это «многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие вооруженных сил Украины с НАТО», создание совета Украина — НАТО, в первом заседании которого примет участие Владимир Зеленский, и подтверждение того, что Киев станет членом альянса.
Сам Зеленский накануне саммита провел турне по Болгарии, Чехии и Турции.
В Софии стороны подписали декларацию о евроатлантической интеграции Украины, по которой Болгария обязалась оказывать Киеву политическую поддержку в вопросе вступления в НАТО, «как только позволят условия». По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы, 22 из 31 страны альянса формализовали поддержку вступления Украины в НАТО.
При этом президент США Джо Байден заявил 7 июля в интервью CNN, что сейчас неподходящее время для решения вопроса о вступлении Украины в НАТО по ряду причин. Главная — продолжающийся вооруженный конфликт с Россией, который вынудил бы соблюдать обязательства по защите «территории НАТО» в соответствии с пятой статьей договора об альянсе.
Кроме того, Байден отметил, что сейчас «Украина не готова к членству в НАТО», так как есть и другие требования к участникам альянса — к примеру, в части их демократизации.
При этом США могут предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, что предоставляются Вашингтоном Израилю, но при условии запуска мирного процесса.
«США, пока будет идти этот процесс [вступления Украины в НАТО], который займет некоторое время, готовы будут обеспечить безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, поставляя вооружения, оборудование, необходимое им для обороны. Если будет мирное соглашение, прекращение огня», — сказал Байден.
США и Израиль с конца 1990-х гг. непрерывно связывают меморандумы о взаимопонимании сроком действия на 10 лет, которые обеспечивают еврейскому государству военную помощь (с 2019 г. — $3,8 млрд ежегодно).
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит 7 июля пообещала, что в итоговом документе не следует ожидать «просто повторения бухарестского саммита» 2008 г., когда было зафиксировано, что Грузия и Украина обязательно присоединятся к военному блоку. При этом с тех пор эти страны бывшего Советского Союза так и не получили «Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО» из-за позиции Франции и Германии.
Сейчас Смит отметила, что обсуждается вопрос отмены ПДЧ в НАТО для Украины. Практически об том же пишет издание Politico 9 июля со ссылкой на дипломатов, занимающихся вопросами НАТО. По их данным, позиции США и Германии «несколько смягчились» накануне саммита и стали ближе к странам Восточной Европы. Потому альянс, вероятней всего, даст более конкретное обещание Киеву, нежели в 2008 г. При этом высокопоставленный дипломат рассказал о «группе скептиков» в альянсе, которая хочет, чтобы к заявке Украины применялись некие условия, а обнадеживающие обещания не давались раньше времени.
Помимо этого некоторые западные официальные лица разделяют опасения, что официальное приглашение Киева присоединиться к альянсу может подтолкнуть президента России Владимира Путина к более резким мерам, в то время как другие видят в условиях приглашения Украины в НАТО возможную составляющую мирных переговоров.
Согласно своим гарантиям Израиль получает от Запада передовое вооружение, но и Украина в этом плане не обделена, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Украине пока не предоставили современные истребители, но самые передовые беспилотники и танки уже находятся в распоряжении ВСУ. Следовательно, продолжает эксперт, на вильнюсском саммите НАТО просто в очередной раз подтвердит свои намерения.
По мнению Денисова, будет опубликован меморандум о поддержке Украины, высказан ряд лозунгов, но большего так и не произойдет. Никаких гарантий Киеву Запад давать пока не намерен, максимум — с 50%-ной вероятностью прозвучит заявление о помощи Украине в поставках авиации. Кроме того, будет создан совет Украина — НАТО и подтверждены предыдущие договоренности, так что речь идет не о серьезном изменении в сотрудничестве Киева с альянсом, а о «модификации-лайт». Более серьезные обязательства перед Украиной члены альянса на себя не хотят и не будут брать, резюмирует Денисов.
В НАТО Украину не примут — очевидный факт, отмечает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Против этой идеи высказывались и лидеры европейских стран, и руководство НАТО. Вероятно, Киев попытается продать в качестве успеха вильнюсского саммита готовящееся решение по передаче истребителей F-16 ВСУ. Эта инициатива, добавляет Скориков, готовится уже давно, идут тренировки пилотов, но решение еще не оформлено, так что его постараются представить как громкую победу. Таким образом, члены НАТО также будут довольны тем, что продемонстрировали свою поддержку Киеву.
Что же касается возможной реакции Зеленского на слова Байдена, то для действующих украинских властей типична манера лоббировать свои интересы в скандально-шантажистской форме, говорит эксперт. Тем не менее, отмечает Скориков, у Запада и США есть рычаги давления на Зеленского, с помощью которых можно будет призвать его к приличию.
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