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00:46 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия ужесточает ограничения на въезд для граждан России

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Хельсинки ужесточил правила въезда в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает МИД Финляндии.

Источник: © РИА Новости

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом бизнес-путешественникам, которых пропустят через границу, не позволят осуществить транзит в другие страны. Кроме того, добавили в министерстве, им придется указать причину, почему их личное присутствие в Финляндии необходимо.

Также обосновать необходимость посещения страны потребуют и от владельцев недвижимости.

Помимо этого, студентам позволят участвовать в образовательных программах для получения степени или квалификации или же обучение в рамках получения квалификации, например, по обмену. Ограничения исключают, в частности, посещение курсов.

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