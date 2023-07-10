Финляндия ужесточает ограничения на въезд для граждан России

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
При этом бизнес-путешественникам, которых пропустят через границу, не позволят осуществить транзит в другие страны. Кроме того, добавили в министерстве, им придется указать причину, почему их личное присутствие в Финляндии необходимо.
Также обосновать необходимость посещения страны потребуют и от владельцев недвижимости.
Помимо этого, студентам позволят участвовать в образовательных программах для получения степени или квалификации или же обучение в рамках получения квалификации, например, по обмену. Ограничения исключают, в частности, посещение курсов.