США признались в преступлениях на Украине, заявили в посольстве России

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News защищал соответствующее решение Джо Байдена. Кирби также заявил, что спорная поставка «компенсирует», как он отметил, недостаточное количество обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном украинской армии.
«Обратили внимание на высказывания директора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане», — говорится в комментарии посольства.
Как отметили в дипмиссии, логика действий американской администрации на Украине сводится к принципу «хуже уже не будет». Согласно комментарию, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится вдали от их собственных территорий.
В российском посольстве заключили, что действия наподобие отправки кассетных боеприпасов призваны главным образом нанести стратегическое поражение России, которая фактически «защищает свой народ и свою землю».
Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.