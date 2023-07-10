СВР: США хотят через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в России

«По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России», — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, американское внешнеполитическое ведомство окончательно превратилось в предсказанное Джорджем Оруэллом «министерство правды», оно фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить, подчеркнули в спецслужбе.
По оценке российской разведки, американские власти по сути потребовали от медиа выстраивать работу по России «в духе подрывных акций».
«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом», — указали в СВР.
Особое внимание американские СМИ должны уделить «оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков», которых необходимо убедить в том, что только свержение действующей власти способно гарантировать стране «светлое будущее».
Как отметили в спецслужбе, примерами призваны стать беглые российские оппозиционеры, а также россияне, участвующие в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан. Американским журналистам настоятельно рекомендуют формировать их позитивный облик.
В СВР с сожалением констатировали, что Государственный департамент, который ранее работал как «трезвомыслящее и рациональное ведомство», под руководством Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и других превратился в «смердящий полигон информационного мусора».