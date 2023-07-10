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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

СВР: США хотят через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в России

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдеп разослал американским телекоммуникационным и медиакомпаниям указания по освещению событий вокруг России, их цель — внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.

Источник: AP 2023

«По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, американское внешнеполитическое ведомство окончательно превратилось в предсказанное Джорджем Оруэллом «министерство правды», оно фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить, подчеркнули в спецслужбе.

По оценке российской разведки, американские власти по сути потребовали от медиа выстраивать работу по России «в духе подрывных акций».

«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом», — указали в СВР.

Особое внимание американские СМИ должны уделить «оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков», которых необходимо убедить в том, что только свержение действующей власти способно гарантировать стране «светлое будущее».

Как отметили в спецслужбе, примерами призваны стать беглые российские оппозиционеры, а также россияне, участвующие в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан. Американским журналистам настоятельно рекомендуют формировать их позитивный облик.

В СВР с сожалением констатировали, что Государственный департамент, который ранее работал как «трезвомыслящее и рациональное ведомство», под руководством Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и других превратился в «смердящий полигон информационного мусора».

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