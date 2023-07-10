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13:27 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин 29 июня в Кремле проводил встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя публикацию издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным, представитель Кремля сказал: «Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина».

«Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — пояснил он. «Подробности ее (встречи — прим. ТАСС) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — добавил Песков.

По его словам, «Путин выслушал объяснения командиров [»Вагнера«] и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».

При этом «сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».

«Вот это все, что мы можем сказать по этой встрече», — сказал пресс-секретарь.

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