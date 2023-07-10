Песков: Путин 29 июня в Кремле проводил встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Комментируя публикацию издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным, представитель Кремля сказал: «Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина».
«Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — пояснил он. «Подробности ее (встречи — прим. ТАСС) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — добавил Песков.
По его словам, «Путин выслушал объяснения командиров [»Вагнера«] и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».
При этом «сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».
«Вот это все, что мы можем сказать по этой встрече», — сказал пресс-секретарь.