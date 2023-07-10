Песков назвал нарушением договоренностей возвращение главарей «Азова» из Турции

«Что касается возвращения главарей “азовцев”, то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», — подчеркнул Песков.
Российская сторона в диалоге с Турцией рассчитывает получить разъяснения по ситуации с передачей Киеву командиров нацбатальона «Азов».
«Что касается возвращения главарей “азовцев”, то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать. Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что главы МИД России и Турции уже обсудили ситуацию по телефону, «есть, безусловно, и контакты на других уровнях». «Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и высшем уровне, — продолжил пресс-секретарь президента. — Мы будем использовать эти каналы диалога, для того чтобы, первое, это разъяснять нашу позицию, и, конечно, [будем] учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях».
Ситуация с реализацией газового хаба
Ситуация с передачей Украине командиров нацбатальона «Азов» не повлияет на реализацию совместного газового хаба России и Турции, заявил Песков.
«Нет, это никак не связано, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать».
Представитель Кремля добавил, что проект газового хаба затрагивает интересы «очень большого количества стран и в регионе, и даже стран Европы». «Это важно для всех. Поэтому эта работа будет продолжаться», — резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов», которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В воскресенье ситуацию с возвращением главарей «Азова» в Киев обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Согласно сообщению российского министерства, в ходе разговора, который состоялся по турецкой инициативе, стороны подтвердили необходимость «сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой», обсудили «последние события вокруг Украины» и перспективы взаимодействия в обеспечении глобальной продовольственной безопасности «в условиях неспособности западных государств» выполнять зерновую сделку.