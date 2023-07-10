Встреча с ЧВК «Вагнер», отношения с Турцией, ситуация с экономикой. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Он уже направил поздравительную телеграмму, а затем и личным звонком поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах главы государства.
У президента много встреч и внутренних совещаний. Среди прочих встреч президент займется делами Удмуртии — с докладом у него будет глава региона Александр Бречалов.
Дата поездки Путина в Турцию пока не известна. Планов телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом у российского лидера в графике пока также нет, но при необходимости он может быть «очень быстро» согласован.
«Действительно, президент имел такую встречу [с руководством ЧВК “Вагнер”, о которой писала французская газета Libération. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого [руководителя Евгения] Пригожина».
Встреча была в Кремле 29 июня, длилась она «на протяжении почти трех часов».
«Президент дал оценку действиям компании на фронте», а также «дал свою оценку событиям 24 июня». Путин выслушал объяснения командиров и «предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».
В свою очередь командиры «Вагнера» «изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».
Россия надеется, что развитие отношений Турции и Украины не будет направлено против Москвы, у Анкары «есть абсолютное право» налаживать контакты с Киевом.
Отношения РФ и Турции «действительно многогранны», однако по ряду вопросов есть разногласия.
Москва воспринимает как нарушение договоренностей возвращение на Украину главарей запрещенного в РФ националистического формирования «Азов». Ситуация будет обсуждаться на «высоком и высшем» уровне, Россия разъяснит свою позицию и рассчитывает получить разъяснения Турции.
Ситуация с возвращением «азовцев» будет учитываться при следующих договоренностях с Турцией в различных областях.
Перспективы реализации газового хаба не связаны с ситуацией вокруг передачи «азовцев».
Несмотря на предложение Анкары продлить зерновую сделку, ситуация не поменялась.
О стремлении Украины в НАТО
Киев пытается давить на страны НАТО, чтобы добиться принятия Украины в альянс.
Возможное присоединение Украины к альянсу будет иметь «очень и очень негативные последствия» для «и так полуразрушенной» архитектуры безопасности в Европе.
Для РФ присоединение Украины к НАТО будет «абсолютной опасностью и угрозой», что потребует «достаточно понятной и твердой реакции».
Ситуация в российской экономике лучше, чем можно было спрогнозировать.
Угрозы финансовой стабильности России из-за ослабления рубля однозначно нет, «такое бывает».