Найдены новые доказательства каннибализма среди древних людей На кости древнего предка человека обнаружили надрезы
Фоторепортажи
11Разрушение Каховской ГЭС
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
15:43 (мск), источник: ТАСС

Встреча с ЧВК «Вагнер», отношения с Турцией, ситуация с экономикой. Темы брифинга Пескова

Встреча в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», перспективы отношений с Турцией после выдачи Украине боевиков из батальона «Азов», а также ситуация с экономикой РФ на фоне ослабления рубля стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он уже направил поздравительную телеграмму, а затем и личным звонком поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах главы государства.

У президента много встреч и внутренних совещаний. Среди прочих встреч президент займется делами Удмуртии — с докладом у него будет глава региона Александр Бречалов.

Дата поездки Путина в Турцию пока не известна. Планов телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом у российского лидера в графике пока также нет, но при необходимости он может быть «очень быстро» согласован.

О публикации Libération

«Действительно, президент имел такую встречу [с руководством ЧВК “Вагнер”, о которой писала французская газета Libération. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого [руководителя Евгения] Пригожина».

Встреча была в Кремле 29 июня, длилась она «на протяжении почти трех часов».

«Президент дал оценку действиям компании на фронте», а также «дал свою оценку событиям 24 июня». Путин выслушал объяснения командиров и «предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».

В свою очередь командиры «Вагнера» «изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».

Об отношениях с Турцией

Россия надеется, что развитие отношений Турции и Украины не будет направлено против Москвы, у Анкары «есть абсолютное право» налаживать контакты с Киевом.

Отношения РФ и Турции «действительно многогранны», однако по ряду вопросов есть разногласия.

Москва воспринимает как нарушение договоренностей возвращение на Украину главарей запрещенного в РФ националистического формирования «Азов». Ситуация будет обсуждаться на «высоком и высшем» уровне, Россия разъяснит свою позицию и рассчитывает получить разъяснения Турции.

Ситуация с возвращением «азовцев» будет учитываться при следующих договоренностях с Турцией в различных областях.

Перспективы реализации газового хаба не связаны с ситуацией вокруг передачи «азовцев».

Несмотря на предложение Анкары продлить зерновую сделку, ситуация не поменялась.

О стремлении Украины в НАТО

Киев пытается давить на страны НАТО, чтобы добиться принятия Украины в альянс.

Возможное присоединение Украины к альянсу будет иметь «очень и очень негативные последствия» для «и так полуразрушенной» архитектуры безопасности в Европе.

Для РФ присоединение Украины к НАТО будет «абсолютной опасностью и угрозой», что потребует «достаточно понятной и твердой реакции».

О российской экономике

Ситуация в российской экономике лучше, чем можно было спрогнозировать.

Угрозы финансовой стабильности России из-за ослабления рубля однозначно нет, «такое бывает».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский заявил, после чего власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта
Лавров о судьбе ЧВК "Вагнер" в странах Африки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий