Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка

«Мы хотим, чтобы этот совместный проект состоялся, — сказал Писториус. — Сигнал, который мы подаем сегодня, заключается в том, что мы были в дипломатической фазе, а сегодня вступаем в фазу реализации». При этом он не уточнил существенных деталей по временным рамкам процесса разработки.
Бронемашина, разрабатываемая в рамках проекта MGCS, должна заменить к 2035 году состоящие на вооружении двух стран танки Leclerc и Leopard 2. В 2018 году германская компания Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter, участвующие в работе над MGCS, представили проект европейского основного боевого танка. Он был создан на основе совмещения характеристик Leclerc и Leopard 2. Башня с автоматом заряжания была позаимствована от первого, шасси — от второго.
Согласно информации интернет-ресурса Forces Operations Blog, новый танк в рамках проекта MGCS может быть оснащен орудием калибра 130 мм производства германской Rheinmetall.
Газета Bild сообщила в сентябре 2020 года, что новый танк будет приводиться в движение гибридным двигателем и в комбинации с более легкой и прочной броней сможет дольше находиться в строю без дозаправки. Для его эксплуатации потребуется экипаж, состоящий всего из двух человек (экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек).