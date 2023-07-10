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21:57 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в «ОПЕК плюс»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили продолжение взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: © РИА Новости

Встреча состоялась в понедельник в Москве «на полях» шестого министерского заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практического выполнения договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, включая дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате “ОПЕК плюс”», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Главы ведомств также провели «сверку часов» по актуальной международной и ближневосточной проблематике.

«При этом были констатированы совпадение или близость принципиальных подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политико-дипломатическими средствами с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон на общепринятой международно-правовой основе и в соответствии с положениями Устава OOH», — указали в министерстве.

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