Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в «ОПЕК плюс»

Встреча состоялась в понедельник в Москве «на полях» шестого министерского заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
«В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практического выполнения договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, включая дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате “ОПЕК плюс”», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Главы ведомств также провели «сверку часов» по актуальной международной и ближневосточной проблематике.
«При этом были констатированы совпадение или близость принципиальных подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политико-дипломатическими средствами с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон на общепринятой международно-правовой основе и в соответствии с положениями Устава OOH», — указали в министерстве.