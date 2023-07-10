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22:49 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким и шведским лидерами в Вильнюсе.

Источник: AP 2023

«Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее… Это исторический день», — сказал он.

При этом Столтенберг не смог назвать конкретные сроки, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции.

«Даты назовет турецкая сторона», — указал глава организации, отметив, что все будет зависеть исключительно от местного парламента.

Он также подчеркнул, что сегодняшний результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ.

На минувшей неделе глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Швеции необходимо действиями, а не только реформами, доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом. По его словам, изменения в законодательстве не имеют смысла, пока на улицах страны продолжаются акции запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».

В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения запросов, но в итоге Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности.

В ночь на 31 марта этого года завершилась ратификация финской заявки на присоединение к НАТО всеми ее членами. Шведская до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

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