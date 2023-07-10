Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

«Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее… Это исторический день», — сказал он.
При этом Столтенберг не смог назвать конкретные сроки, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции.
«Даты назовет турецкая сторона», — указал глава организации, отметив, что все будет зависеть исключительно от местного парламента.
Он также подчеркнул, что сегодняшний результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ.
На минувшей неделе глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Швеции необходимо действиями, а не только реформами, доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом. По его словам, изменения в законодательстве не имеют смысла, пока на улицах страны продолжаются акции запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».
В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения запросов, но в итоге Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности.
В ночь на 31 марта этого года завершилась ратификация финской заявки на присоединение к НАТО всеми ее членами. Шведская до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.