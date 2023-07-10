«Красочный спектакль». Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
«Идет массированная эшелонированная подготовка, министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины», — отметила она.
Захарова отметила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине.
«Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние “киевского режима на плаву”», — резюмировала Захарова.
Саммит НАТО пройдет 11—12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.