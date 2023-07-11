Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском

«Вот и первые плоды работы спецназа “Ахмат” в бахмутском направлении (в районе Артемовска, украинское название — Бахмут — прим. ТАСС). В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии “незалежной”», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что Клещеевка контролируется ВС РФ. «Как признаются сами военнопленные, Клещеевка контролируется российскими войсками вопреки распространяемым ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций — прим. ТАСС) слухам и домыслам. Ранее некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ “Ахмат” не видели. Полагаю, что у солдат ВСУ либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям. Иначе как объяснить то, что бойцы спецназа “Ахмат” их видят, а они в упор не замечают», — отметил глава региона.
По его словам, другие украинские каналы «пестрят заголовками о том, что наш спецназ несет большие потери в Бахмуте, что также является очередным информационным вбросом ЦИПсО». «На фоне безуспешного контрнаступления и поражений практически во всех ключевых направлениях украинские СМИ пытаются компенсировать негатив подобными новостями, не имеющими ничего общего с подлинной обстановкой. На деле ситуация противоположная. Наши подразделения действуют очень слаженно и четко. Очевидное доказательство тому вы можете видеть на этих кадрах», — написал Кадыров, добавив видео с военнопленными в своем Telegram-канале.