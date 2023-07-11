МИД РФ прокомментировал признание Украиной ответственности за подрыв Крымского моста

«Ответственность за теракт на мосту 8 октября 2022 г., в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований», — говорится в комментарии МИД РФ.
Министерство выразило свое мнение на счет признания Киевом ответственности за подрыв Крымского моста в контексте новых ударов по территории России. Ракеты были уничтожены над Ростовской, Брянской и Калужской областями. Как говорится в сообщении МИДа, «по мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост».
Российское министерство считает, что такие действия невозможны «без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции».
Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста только в июле 2023 года. Ранее украинские власти напрямую не брали на себя ответственность за это. Российское следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка.