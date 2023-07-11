Литва призвала НАТО создать больше военных баз вблизи России, пишут СМИ

По словам президента, на фоне развертывания Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии НАТО должна признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
«Президент Литвы заявил Times, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, поскольку основополагающий договор с Москвой “мертв”», — говорится в сообщении газеты.
Кроме того, Науседа призвал союзников по альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов, указав на «очень хрупкую и опасную ситуацию».
Саммит НАТО пройдет 11—12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в Париже 27 мая 1997 года. Это политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. Суть данных соглашений сводилась к уменьшению численности вооруженных сил, количества летальных вооружений, а также к выработке новой архитектуры безопасности, которая была призвана сменить двуполярную систему международных отношений.