Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам

«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе. <…> Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса», — отметил посол.
По его словам, предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11—12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Как сообщало агентство Reuters в мае, государства военного блока намерены утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены НАТО обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.