Источник: выход России из зерновой сделки коснется всех участников рынка

«Нет, точных цифр я вам не назову, такие подсчеты мы пока не вели, но наверняка аналитики определили для себя риски. Скажу так, есть очень четкое и ясное понимание того, что такой исход, так или иначе, коснется всех участников рынка, вплоть до его дестабилизации. Этого никто не хочет, в этом контексте мы продолжаем свои усилия», — сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос, подсчитала ли Анкара для себя риски от возможного выхода России из «зерновой сделки».
Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Срок действия «зерновой сделки» оканчивается 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по «зерновой сделке» как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.