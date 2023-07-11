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08:49 (мск), источник: Ведомости

Володин обвинил Варшаву в поставках Киеву оружия для новых преступлений

Оружие, которое Киев получает от Варшавы «для новых преступлений», является признаком того, что Польша предала память жертв Волынской резни, в результате которого было убито несколько тысяч поляков. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«А Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений. С их стороны [руководства Польши] это больше чем предательство по отношению к собственному народу», — написал он.

Володин напомнил, что 11 июля — День памяти жертв Волынской резни, в результате которой в период с 1943 по 1944 г. с целью изгнать польское население из Волыни были «зверски убиты десятки тысяч человек».

По словам Володина, все убийства были совершены членами Организации украинских националистов и ее военного подразделения —Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). Сейчас же в Киеве те, кто ответственен за эти преступления, возведены в герои, добавил Володин. «Вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию», — написал он.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российская сторона не раз критиковала поставки оружия Киеву. Также власти отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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Володин Вячеслав