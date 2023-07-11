Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — сказал французский лидер.
Ранее он уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.
Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.