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Спецоперация на Украине
12:36 (мск), источник: © РИА Новости

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, сообщил президент республики Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: Reuters

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — сказал французский лидер.

Ранее он уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.

Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.

Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

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