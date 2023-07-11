Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

«Я хотел бы объявить о своем уходе из политики. Покидая партию “Объединенная таиландская нация”, я обращаюсь к лидеру партии, генеральному секретарю и ее членам с призывом осуществлять политическую деятельность с сильной идеологией, защищать государственные институты, религию и монархию, продолжать заботиться о тайском народе», — сказал он.
69-летний политик отметил, что на протяжении девяти лет пребывания на посту главы правительства он «самоотверженно защищал народ, религию, монархию и приложил огромные усилия, чтобы сделать страну сильнее». «Я искренне надеюсь, что следующее правительство продолжит следовать курсу развития [страны]», — подчеркнул он.
Тем не менее Чан-Оча продолжит выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет сформировано новое правительство.
Военный переворот и новая конституция
В мае 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого правительство возглавил Чан-Оча, руководивший сухопутными войсками королевства. Он пообещал вернуть страну на путь демократии после проведения масштабных политических реформ. Так, в апреле 2017 года была принята новая конституция, которая стала 20-й по счету для Таиланда. Она предусматривает возможность назначать премьер-министром кандидата не из числа парламентариев, что должно, по замыслу авторов, помочь избежать политического кризиса.
Новая конституция также утвердила 250-местный Сенат и сделала возможным назначение большей части сенаторов Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года.
С тех пор сенаторы получили право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями.
В марте 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы, по итогам которых Чан-Оча сохранил за собой пост премьера. На последних выборах, прошедших в стране 14 мая, «Объединенная таиландская нация» получила 36 депутатских мандатов, уступив лидерство оппозиционным партиям.
Кандидат в премьеры от оппозиции
Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда проведут 13 июля совместное заседание, чтобы рассмотреть кандидатуру лидера победившей на выборах левоцентристской партии «Движение вперед» Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. «Движение вперед» по итогам выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей.
Другой представитель оппозиции в лице партии «Для тайцев» («Пхыа Тхаи») смог провести в парламент 141 депутата.
Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: «Тайцы строят Таиланд», Таиландская либеральная партия, «Национальная партия» («Прачачат»), Партия справедливости, «Новая общественная сила» и «Объединением сил ради Таиланда».
Если попытка выбрать нового главу правительства 13 июля провалится, то 19 июля будет проведено повторное голосование. В случае необходимости, если премьер так и не будет утвержден, еще одно голосование состоится 20 июля.