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16:47 (мск), источник: ТАСС

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

БАНГКОК, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча покидает партию «Объединенная таиландская нация» и уходит из политики. Об этом говорится в заявлении таиландского премьера, которое во вторник опубликовала партия «Объединенная таиландская нация» в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Источник: РИА "Новости"

«Я хотел бы объявить о своем уходе из политики. Покидая партию “Объединенная таиландская нация”, я обращаюсь к лидеру партии, генеральному секретарю и ее членам с призывом осуществлять политическую деятельность с сильной идеологией, защищать государственные институты, религию и монархию, продолжать заботиться о тайском народе», — сказал он.

69-летний политик отметил, что на протяжении девяти лет пребывания на посту главы правительства он «самоотверженно защищал народ, религию, монархию и приложил огромные усилия, чтобы сделать страну сильнее». «Я искренне надеюсь, что следующее правительство продолжит следовать курсу развития [страны]», — подчеркнул он.

Тем не менее Чан-Оча продолжит выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет сформировано новое правительство.

Военный переворот и новая конституция

В мае 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого правительство возглавил Чан-Оча, руководивший сухопутными войсками королевства. Он пообещал вернуть страну на путь демократии после проведения масштабных политических реформ. Так, в апреле 2017 года была принята новая конституция, которая стала 20-й по счету для Таиланда. Она предусматривает возможность назначать премьер-министром кандидата не из числа парламентариев, что должно, по замыслу авторов, помочь избежать политического кризиса.

Новая конституция также утвердила 250-местный Сенат и сделала возможным назначение большей части сенаторов Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года.

С тех пор сенаторы получили право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями.

В марте 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы, по итогам которых Чан-Оча сохранил за собой пост премьера. На последних выборах, прошедших в стране 14 мая, «Объединенная таиландская нация» получила 36 депутатских мандатов, уступив лидерство оппозиционным партиям.

Кандидат в премьеры от оппозиции

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда проведут 13 июля совместное заседание, чтобы рассмотреть кандидатуру лидера победившей на выборах левоцентристской партии «Движение вперед» Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. «Движение вперед» по итогам выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей.

Другой представитель оппозиции в лице партии «Для тайцев» («Пхыа Тхаи») смог провести в парламент 141 депутата.

Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: «Тайцы строят Таиланд», Таиландская либеральная партия, «Национальная партия» («Прачачат»), Партия справедливости, «Новая общественная сила» и «Объединением сил ради Таиланда».

Если попытка выбрать нового главу правительства 13 июля провалится, то 19 июля будет проведено повторное голосование. В случае необходимости, если премьер так и не будет утвержден, еще одно голосование состоится 20 июля.

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