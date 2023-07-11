Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5

«Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Германии.
Новый пакет, который по месту проведения саммита НАТО назвали «Вильнюсским», включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5.
Также Киеву будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.
Помимо всего прочего, Берлин включил в пакет комплекс средств борьбы с беспилотниками, а также комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.