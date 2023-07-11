Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

«В ходе встречи обсуждались политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США, возможности сотрудничества в области безопасности и региональные вопросы», — говорится в сообщении.
На встрече Эрдоган заявил о начале нового этапа в отношениях республики и США. Турецкий лидер поблагодарил Байдена за поздравление в связи с переизбранием и пожелал успехов действующему президенту США в подготовке к выборам в 2024 г. Эрдоган отметил, что за посту президента у него есть еще пять лет, на что Байден ответил, что «с нетерпением ждет» совместной работы с турецким лидером в течение этого периода.
О планах Эрдогана и Байдена встретиться на саммите 9 июля сообщила администрация турецкого лидера. Президенты в преддверии саммита провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы по Швеции, Украине, интеграции Турции в ЕС. Вечером 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО.
Ранее сегодня Эрдоган также встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, обещание Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО и вопросы в сфере обороны, борьбы с терроризмом, нелегальной миграции и др.