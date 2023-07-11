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11 июля, источник: ТАСС

Небензя: российская часть зерновой сделки так и не выполнена, несмотря на усилия ООН

Постоянный представитель РФ при всемирной организации не стал вдаваться в детали по поводу возможного визита в Москву на этой неделе главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен.

Источник: AP 2023

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Российская часть зерновой сделки, предполагающая экспорт продовольствия и удобрений из РФ, так и не выполнена, несмотря на усилия руководства ООН. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о перспективах продления действия договоренностей.

«Российская часть договоренностей не выполняется, мы заявляли об этом в течение года, несмотря на все упорные усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, — сказал он. — Так что чего вы ожидаете?».

Небензя не стал вдаваться в детали по поводу возможного визита в Москву на этой неделе главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен.

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