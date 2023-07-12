00:09 (мск), источник: ТАСС
Алиев анонсировал контакты между Баку и Ереваном на высшем уровне
Они состоятся через несколько дней, заявил президент Азербайджана.
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БАКУ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планируемых через несколько дней переговорах между Баку и Ереваном на высшем уровне.
«Последние раунды переговоров и планируемые через несколько дней контакты на высшем уровне преследуют цель, чтобы мы еще больше приблизились к мирному соглашению. Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу», — сказал он, выступая во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2023 года.
Алиев отметил, что позиция Азербайджана в связи с мирными переговорами «ясна, логична и опирается на нормы международного права». «Считаю, что на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть», — добавил он.
Азербайджанский лидер также отметил прогресс в позиции Армении. «Если в октябре прошлого года она [Армения] признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти же слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения. Во всяком случае, мы продолжим усилия в этом направлении», — подчеркнул Алиев.