Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны-члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР.
«Коммюнике саммита НАТО пространное, оно повторяет старые песни, изобилующие менталитетом времен холодной войны и идеологическими предубеждениями», — говорится в заявлении на сайте миссии.
Отмечается, что «содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая, а также преднамеренно дискредитирует КНР».
«Мы решительно выступаем против и отвергаем это», — указали в дипмиссии.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11—12 июля.