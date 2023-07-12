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05:49 (мск), источник: © РИА Новости

Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО искажает политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая при ЕС.

Источник: © РИА Новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны-члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР.

«Коммюнике саммита НАТО пространное, оно повторяет старые песни, изобилующие менталитетом времен холодной войны и идеологическими предубеждениями», — говорится в заявлении на сайте миссии.

Отмечается, что «содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая, а также преднамеренно дискредитирует КНР».

«Мы решительно выступаем против и отвергаем это», — указали в дипмиссии.

Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11—12 июля.

Справка
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