Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины

«Президент Байден и лидеры G7 вместе с <…> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — сказала она.
Также будет объявлено о планах стран G7 помочь Украине создать вооруженные силы, «которые смогут защитить себя и сдержать будущие нападения», добавила представитель американской администрации.
Она уточнила, что сегодня начнется серия переговоров стран «Большой семерки» с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности.
Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована сегодня на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера. По его данным, документ предусматривает выделение военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения украинских военных, а также развитие промышленных мощностей.