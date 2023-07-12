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10:01 (мск), источник: © РИА Новости

Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лидеры стран «Большой семерки» сегодня объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

Источник: Reuters

«Президент Байден и лидеры G7 вместе с <…> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — сказала она.

Также будет объявлено о планах стран G7 помочь Украине создать вооруженные силы, «которые смогут защитить себя и сдержать будущие нападения», добавила представитель американской администрации.

Она уточнила, что сегодня начнется серия переговоров стран «Большой семерки» с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована сегодня на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера. По его данным, документ предусматривает выделение военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения украинских военных, а также развитие промышленных мощностей.

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