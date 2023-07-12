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12:58 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ по Украине

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС факт телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня, в ходе которого «думали, рассуждали, что делать с Украиной».

Источник: Reuters

«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло, — сказал Нарышкин. — Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной».

По словам директора СВР, беседа длилась «около часа».

Нарышкин отметил, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется. «О встрече [в ходе телефонного разговора в конце июня] не договаривались, но такая возможность существует: и бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя по просьбе ТАСС публикации СМИ о якобы состоявшемся в июне визите Бернса на Украину, директор СВР отметил: «Во время нашего телефонного разговора никоим образом не затрагивалась тема визита Бернса в Киев».

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