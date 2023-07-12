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18:36 (мск), источник: © РИА Новости

Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган

СТАМБУЛ, 12 июл — РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что обсуждал вопрос с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Стамбул.

Источник: AP 2023

«У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

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