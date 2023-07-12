Госдума приняла закон о приватизации элитного жилья коррупционеров

Авторы инициативы отмечали, что сейчас по закону прокуратура может через суд обратить в доход РФ активы госслужащих, если выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов его самого, его супруга (и) и несовершеннолетних детей.
Речь идет о земельных участках, недвижимости, автомобилях и ценных бумагах, в отношении которых не было предоставлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.
Вырученные от обращения в доход средства зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ по нормативу 100%.
При этом сейчас в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность РФ. Порядок отчуждения из федеральной собственности такой недвижимости путем их возмездной реализации отсутствует, отмечают авторы инициативы. Сейчас закон разрешает лишь передачу такой недвижимости гражданам по договору социального найма.
Закон разрешает реализацию таких объектов недвижимости через аукцион. В документе отмечается, что речь идет о жилье, рыночная стоимость которого превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе. Нормы закона будут распространены на жилье, поступившее в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу законопроекта, либо уже поступившее, но еще не переданное по договору социального найма на день вступления в силу закона.