Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся «за гранью войны»

«Совет прекратит существование, поскольку одна их сторон исчезнет», — написал он.
Медведев также напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия-НАТО. Однако теперь альянс и РФ находятся на грани войны, а точнее — за гранью, подчеркнул он.
Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.