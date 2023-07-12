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22:58 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ: саммит НАТО показал, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе показали, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит Организации Североатлантического договора. Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты “нашего одного миллиарда” от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии», — говорится в сообщении.

«Результаты вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов. Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что страны альянса на саммите пообещали продолжить поставки все более дальнобойного оружия Киеву, чтобы продлить конфликт на истощение.

«[Страны НАТО] подтвердили бухарестскую формулу 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО, правда, опять не определились когда. Но эту горькую пилюлю подсластили тем, что применительно к Киеву сняли требование выполнения плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс. При этом Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше — на истощение — продлить конфликт», — констатировали в российском дипведомстве.

Там также отметили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы и укрепляет ядерный компонент в военном планировании.

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