Ученые точно измерили толщину снега на вершине Эвереста Чтобы измерить снежный покров, китайским ученым пришлось совершить восхождение.
Фоторепортажи
12Первое суперлуние 2023 года
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
12 июля, источник: РБК

Байден пообещал рассмотреть передачу Украине ракет большой дальности

Украина уже располагает ракетами, схожими с дальнобойными американскими ATACMS, отмечает Байден. Дальнобойные ракеты Киеву уже передает Великобритания, аналогичное решение недавно приняла Франция.

Источник: AFP 2023

Президент США Джо Байден пообещал рассмотреть вопрос о передаче Украине ракет большой дальности, сообщает пресс-пул Белого дома. В то же время американский лидер отметил, что Киев уже располагает «эквивалентом ATACMS» (управляемые ракеты большой дальности, способны поражать цели на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м) и сейчас нуждается в артиллерийских снарядах, передает СNN.

Тема ракет большой дальности была заявлена Белым домом на переговорах Байдена и президента Украины Владимира Зеленского «на полях» саммита НАТО. Украинский лидер, выступая на мероприятии сообщил, что разговор про ракеты есть, но решения — нет. «Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных», — добавил Зеленский.

Читайте также
Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Дальнобойные ракеты Storm Shadow (способны наносить удары на расстоянии в 250 км) Киеву уже поставляет Великобритания. 11 июля о планах передать Украине ракеты SCALP с аналогичными характеристиками объявила Франция.

Комментируя встречу с президентом Украины, Байден оценил ее как «очень хорошую». «Мы провели вместе около часа, и я думаю, что мы на правильном пути», — добавил он. Зеленский в своем Twitter сообщил, что переговоры велись вдвое дольше, чем планировалось.

Как передает Reuters, Байден по итогам саммита НАТО выразил уверенность, что США смогут поставить Турции истребители F-16. Он также рассчитывает, что поставка получит одобрение Конгресса США. Последний угрожал Анкаре пересмотреть планы о передаче самолетов из-за позиции Турции по вступлению Швеции в НАТО. Накануне саммита Североатлантического альянса турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился одобрить членство Швеции в НАТО после месяцев блокировки вступления из-за ряда претензий к Стокгольму.

12 июля в Вильнюсе завершился саммита НАТО. Перед отъездом в Финляндию американский президент выступил с речью, заявив что приверженность западной поддержки Украины не ослабнет. «Соединенные Штаты создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы Украина могла защищать себя как сейчас, так и в будущем», — сказал он.

Президент США также выразил мнение, что мир находится на распутье, и свобода зависит от глобальных альянсов США. «Идея о том, что Соединенные Штаты могут процветать без безопасной Европы, неразумна», — добавил Байден.

По итогам саммита Украине не получила приглашения в НАТО. Киев в прошлом году подал заявку на вступление в альянс и настаивал на ускоренном присоединении. Страны-члены блока согласились работать над полной совместимостью войск Украины и НАТО, а также решили пропустить один из шагов Киева на пути к альянс — план действий (программа реформ для потенциальных стран-кандидатов), сообщал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. В то же время в итоговом заявлении говорится, что НАТО вернется к вопросу о приглашении Украины в альянс в «неопределенном будущем».

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал альянс за неопределенные формулировки. В то же время он выразил понимание того факта, что Киев не примут в альянс, пока конфликт с Россией не будет закончен.

Справка
Вступление в ЕС в обмен на прием Швеции в НАТО. Что известно о сделке Турции и ЗападаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО. Взамен Стокгольм пообещал активизировать процесс приема Турции в ЕС и поспособствовать модернизации таможенного союза страны и сообщества. Однако в США отметили, что вопросы членства Швеции в НАТО и Турции в ЕС не взаимосвязаны
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как изменятся отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана
В НАТО раскрыли, к чему готовы в отношениях с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта