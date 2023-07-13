Первый замминистра финансов США обсудил в ФРГ борьбу с обходом санкций против России

Адейемо во вторник и среду «посетил Германию, где встретился с коллегами из правительства и бизнес-лидерами с целью обсудить совместные усилия по реагированию» на СВО и «борьбе с обходом санкций», введенных Западом против Москвы. Так, 11 июля во Франкфурте-на-Майне на встрече с руководителями ведущих немецких финансовых институтов замминистра «подчеркнул тесное сотрудничество США и Германии в деле привлечения России к ответственности» за СВО и «важность работы с финансовым сектором в деле противодействия обходу санкций, особенно усилий по предотвращению обхода санкций третьими сторонами», отметили в пресс-службе Минфина.
В Берлине Адейемо встретился с германскими должностными лицами высокого ранга, чтобы рассмотреть несколько «вопросов национальной безопасности и экономики». Они «обсуждали действия США, Германии и других членов [западной] коалиции по ограничению доходов России и ослаблению ее оборонно-промышленного комплекса, а также возможности дальнейшего пресечения попыток обхода санкций против России третьими сторонами».
Замминистра финансов США отправился с визитами в Бельгию, Германию и Италию для координации действий по применению антироссийских санкций и обсуждения других вопросов, в том числе связанных с макроэкономикой, цепочками поставок и чистой энергетикой. Его поездка продлится с 9 по 15 июля. Как утверждали в Минфине, одна из целей турне — «продолжение координации [между западными странами] в противодействии обходу санкций» в отношении РФ.
В финансовом ведомстве уточнили, что Адейемо на встречах намерен обсудить исполнение американского закона о сокращении инфляции, который Евросоюз критикует, считая протекционистским, а также «укрепление цепочек поставок критически важных ископаемых» и источники экологически чистой энергии.