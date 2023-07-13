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04:39 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын заявил, что КНДР не прекратит совершенствовать системы вооружений

Лидер народной республики также подчеркнул, что меры наступательного характера будут применяться до тех пор, пока Южная Корея и США не откажутся от враждебной политики.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. КНДР не прекратит разработку более совершенных систем вооружений из-за действий «враждебных сил», подрывающих безопасность на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын по случаю успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщает в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын лично руководил запуском 12 июля на месте. «Выразив полное удовлетворение результатами испытательного пуска, уважаемый товарищ Ким Чен Ын с радостью сказал, что нынешний успех продемонстрировал мощь КНДР, в арсенале которой есть надежное средство сдерживания ядерной войны, предназначенное для самозащиты и сокрушительного наступления. Нынешний успех служит очередной вехой в развитии стратегических сил КНДР», — говорится в материале ЦТАК.

Лидер КНДР также поблагодарил ученых и инженеров, вовлеченных в разработку ракеты, и поставил перед оборонной наукой «стратегические задачи» по укреплению ядерных сил страны. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи отметил, что из-за «угроз враждебных сил» нынешняя обстановка на Корейском полуострове требует от народной республики больших усилий в реализации политики партии по укреплению средств сдерживания ядерной войны.

«Он повторил, что не будет никаких изменений или колебаний в стратегическом курсе ТПК и правительства КНДР по ускоренной разработке более совершенных, эффективных и надежных систем вооружений», — информирует ЦТАК. Ким Чен Ын также заявил, что КНДР будет принимать более значимые военные меры наступательного характера до тех пор, пока «американские империалисты и их южнокорейские марионетки» не признают провал враждебной политики против КНДР и не откажутся от нее.

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