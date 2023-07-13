Лавров прокомментировал информацию о новых предложениях по зерновой сделке

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли президент России Владимир Путин сделал новые предложения турецкой стороне по вопросу продления зерновой сделки.
Лавров добавил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже давно обсуждали обоюдную готовность работать «независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре».
Накануне, 12 июля, Эрдоган сообщил, что сейчас идет обсуждение некоторых предложений по зерновой сделке, которые были высказаны Путиным. Суть этих предложений он не уточнил.
12 июля представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, что генсек Антониу Гутерриш 11 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. По словам Дюжаррика, целью этого письма является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». Дюжаррик отметил, что российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его. По информации Reuters, в этом письме Гутерриш предложил продлить действие зерновой сделки еще на несколько месяцев, пока ЕС не подключит дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле ранее сообщали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля Песков подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу не поменялась.